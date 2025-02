PNRR, Anief chiede modifiche a piano Istruzione e Ricerca

(Teleborsa) -l’Italia procedere con lentezza preoccupante. Dei copiosi fondi europei, pari a 194,4 miliardi, del piano quinquennale approvato nel 2021 per portare avanti quasi 270 mila progetti, sarebbe stato speso appena un terzo (per l’esattezza 58,6 miliardi di euro): il dato è preoccupante perché a luglio 2026, quando scadrà il Recovery Fund, manca poco più di un anno. E come da accordi con l’Unione Europea, da quel momento tutte le somme stanziate dovranno essere restituite.Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, lancia l'allarme e chiede diccorre procedere con l’estensione del doppio canale, aprendo alle assunzioni a tempo indeterminato di tutti gli idonei del concorso Pnrr e precedenti, come bisogna stabilizzare i precari inseriti nelle GPS, anche su posto curricolare, con semplificazione delle procedure concorsuali e dell’anno di prova.“A proposito del dimensionamento – continua il sindacalista - serve certamente più flessibilità, con l’attivazione di un organico aggiuntivo in base alle esigenze del territorio e le assunzioni in ruolo su tutti i posti vacanti. Per la carriera del personale bisogna procedere con l’abolizione della formazione incentivante e il riconoscimento del middle management. La dispersione, invece, si vince con l’obbligo scolastico esteso dai 5 ai 18 anni, con riscatto gratuito della laurea ai fini previdenziale. Senza questa rimodulazione – conclude Pacifico – sarà molto difficile raggiungere gli obiettivi concordati dal precedente Governo guidato da Mario Draghi”.