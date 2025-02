Bankitalia, indice Eurocoin nuovamente in aumento a gennaio

(Teleborsa) - A2025 l'indicerispetto al mese precedente (a 0,39 da 0,33 in dicembre). Lo comunica la Banca d'Italia, spiegando che sul modesto miglioramento dell’indicatore hanno inciso gli andamenti nell’insieme positivi dei climi di fiducia delle imprese e dei corsi azionari in gennaioL'euro-coin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale una stima sintetica del, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).