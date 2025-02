Commercialisti, de Nuccio: "moratoria estiva per adempimenti e versamenti fiscali"

(Teleborsa) - “. In virtù della moratoria, tutti i termini in scadenza dal 1º al 31 agosto di ogni anno sarebbero automaticamente prorogati al 16 settembre del medesimo anno, senza alcuna maggiorazione, il che consentirebbe a tutti i cittadini, commercialisti compresi, di potersi godere la pausa estiva senza particolari preoccupazioni”.È la proposta avanzata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,, nel corso del suo intervento a Telefisco 2025 de Il Sole 24 Ore.Il numero uno della categoria ha anche chiesto di spostare al 31 ottobre il termine per aderire al Concordato preventivo biennale. “A partire da quest’anno – ha detto - il termine a disposizione dei contribuenti per aderire al concordato preventivo biennale cadrà il 31 luglio. Si tratta di” sotto il profilo delle scadenze fiscali, ossia nel pieno della “stagione” dedicata al calcolo del punteggio ISA e delle imposte risultanti dalla dichiarazione dovute dai titolari di partita IVA. La proposta del Consiglio nazionale per rendere più funzionale il calendario delle scadenze fiscali è quella di far slittare a dopo la pausa estiva il termine per l’adesione al concordato, confermando il termine del 31 ottobre vigente lo scorso anno. Confidiamo molto nella sensibilità sia del Viceministro Maurizio Leo che del direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone e nella loro competenza tecnica, perché le nostre richieste sono motivate da oggettivi problemi professionali.