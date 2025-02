ENIT partecipa all’EMITT di Istanbul per promuovere l’Italia come destinazione di eccellenza

(Teleborsa) -, l’Agenzia Nazionale del Turismo, partecipa alla(EMITT) di Istanbul, insieme al Ministero del Turismo. Uno dei più importanti appuntamenti fieristici del settore turistico nel Mediterraneo, che vedrà una folta presenza italiana: l’evento rappresenta, difatti, un’opportunità strategica per promuovere l’Italia come destinazione d’eccellenza, valorizzando il suo patrimonio culturale, paesaggistico ed esperienziale davanti a un pubblico di buyer internazionali e professionisti del settore.Lodi ENIT sarà il punto di riferimento per scoprire l’offerta turistica italiana, grazie alla presenza di Regioni Lazio e Campania ed alla partecipazione di 18 aziende. Un viaggio attraverso le bellezze italiane, tra destinazioni iconiche e luoghi meno conosciuti, eccellenze enogastronomiche, itinerari sostenibili e proposte tailor-made per ogni tipo di viaggiatore."L’Italia è al centro del turismo mediterraneo e la nostra partecipazione a questo evento testimonia l’impegno costante di ENIT nel rafforzare le sinergie con i mercati, emergenti e consolidati, dell’area. EMITT rappresenta un’occasione per stringere nuovi accordi con player internazionali, attrarre flussi turistici e presentare al mondo la straordinaria diversità dell’offerta turistica italiana", commenta, Amministratore Delegato ENIT.Partecipare ad EMITT rappresenta anche il punto d’incontro con unche dimostra di apprezzare le destinazioni italiane, come ricordano i dati: nel 2024 il numero di passeggeri aeroportuali dallaall’Italia indicano un totale (provvisorio) di 353 mila arrivi (+9,3% sull’anno precedente). Di questi flussi il 90% arriva da(+9,2%). Un traffico molto leisure, solo l’1,8% viaggia per business e la maggior parte prenota 15 giorni prima della data del viaggio (54%).