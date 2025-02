Eventi e scadenze del 5 febbraio 2025

Lunedì 03/02/2025

Mercoledì 05/02/2025

Alibaba

Anima Holding

Banca MPS

Deutsche Boerse

Fineco

Ford Motor

Harley-Davidson

MetLife

Seco

T.RowePrice

Walt Disney

(Teleborsa) -- Riva del Garda - 49ª edizione della manifestazione internazionale di riferimento per il settore Ho.Re.Ca. Quattro aree tematiche, Contract & Wellness, Renovation & Tech, Food & Equipment e Beverage e le aree speciali Solobirra,RPM Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo, dedicate alla valorizzazione della birra artigianale, del bere miscelato e del turismo del vino- Università di Bologna - Nona Conferenza nazionale sulla Cybersecurity alla quale parteciperanno figure di rilievo del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, tra cui Luca Tagliaretti, Direttore Esecutivo dell'ECCC (European Cybersecurity Competence Centre) e di Bruno Frattasi, Direttore Generale di ACN- Ita-coin08:30 -- Le Commissioni Affari esteri di Camera e Senato svolgono l'audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti dello scorso Consiglio affari esteri dell'Unione europea09:00 -- 34 edizione del convegno annuale del Sole 24 Ore che metterà sotto esame tutte le novità fiscali di quest’anno. Interverranno, tra gli altri, Maurizio Leo, Viceministro dell'economia e delle finanze e Vincenzo Carbone, Direttore Vicario Agenzia delle Entrate11:00 -- Associazione Civita, Roma - Conferenza stampa Assaeroporti dedicata all'Airport Day, importante iniziativa su scala nazionale. Interverranno, tra gli altri, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini, il Presidente dell'ENAC Pierluigi Di Palma, l'AD di SACE Alessandra Ricci, il Delegato del Presidente Confindustria ai Trasporti Leopoldo Destro e il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo12:00 -- Sopralluogo presso la stazione di Roma San Pietro, riqualificata in occasione del Giubileo dal Gruppo FS. Parteciperanno il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli12:00 -- Conti dei beni e servizi ambientali (Anni 2016-2022)18:00 -- Campus SDA Bocconi, Milano - Appuntamento annuale dedicato alle imprese italiane che si distinguono per l’eccellenza nel creare valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale, promosso da SDA Bocconi School of Management con Banca Mediolanum, PwC Italia, Elite, Jefferson Wells, Fondazione Umberto Veronesi, Radio Deejay e Havas PR- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione risultati preliminari esercizio 2024- CDA: Approvazione risultati di bilancio 2024- Risultati di periodo- CDA: Approvazione risultati relativi all’esercizio 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Pubblicazione dei Ricavi e del Gross margin % consolidati al 31 dicembre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo