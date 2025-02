Mediocredito Centrale, nel 2024 utile sale a 71,3 milioni (+52%)

(Teleborsa) -ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2024 con unpari a 71,3 milioni di euro (nel dettaglio MCC 26,1, BdM Banca 22,4 e CRO 11) rispetto a 46,8 milioni del 2023 "a conferma del trend positivo intrapreso dalle banche del Gruppo".I dati, su legge in una nota, "mostrano una situazione economico finanziaria più profittevole e solida, data anche dalla crescita dei coefficienti di solidità patrimoniale. Grazie principalmente all’operazione Pegasus, che ha visto la cessione di oltre 240 milioni di, si riduce in maniera rilevante lo stock di NPE, superando di oltre 150 milioni gli obiettivi annuali del Piano industriale".Ilconsolidato ammonta a 1.044 milioni, rispetto a 938 milioni al 31 dicembre 2023; oltre all’utile di esercizio, l’aggregato incorpora la variazione della riserva da valutazione, che passa da -49,8 milioni al 31 dicembre 2023 a -13,6 milioni al 31 dicembre 2024. Per quanto riguarda l’adeguatezza patrimoniale a livello consolidato, considerato il computo nel CET1 dell’utile di esercizio al 31 dicembre 2024, i ratio patrimoniali si attestano al 14,96% (CET1/Tier1 ratio) e al 16,12% (Total capital ratio).+24% il, pari a euro 303,9 milioni rispetto a euro 244,7 milioni al 31 dicembre 2023, grazie al positivo andamento dei tassi di interesse di mercato e alla crescita degli impieghi netti verso clientela; +5,9%pari a 160,3 milioni rispetto a 151,4 milioni al 31 dicembre 2023, in miglioramento sia per l’attività commerciale (+3,8%) sia per l’attività agevolativa (+10,2%); +19,6% il, pari a 474,6 milioni, rispetto a 396,9 milioni al 31 dicembre 2023.Consistente contrazione deldal 76,2% al 31 dicembre 2023 al 66,2% al 31 dicembre 2024.In crescita gli, pari 9,973 miliardi (rispetto a 9,71 miliardi al 31 dicembre 2023). Su base aggregata, crediti finanziari netti in bonis pari a 9,8 miliardi (rispetto a 9,4 miliardi al 31 dicembre 2023). Continua il supporto all’economia: erogati nel 2024 oltre 2 miliardi di euro a favore del tessuto imprenditoriale e delle famiglie.lordo che, escludendo i titoli deteriorati coperti da GACS, è pari al 4,9% (7% al 31 dicembre 2023) e l’NPE ratio netto è pari al 2,7% (3,5% al 31 dicembre 2023). Includendo i titoli deteriorati coperti da GACS, l’NPE ratio lordo, pari al 5,8% (7,8% al 31 dicembre 2023) mentre il netto è pari al 3,7% (4,6% a fine 2023). Il grado di copertura dei crediti deteriorati su base aggregata, escludendo i titoli deteriorati coperti da GACS, si attesta al 46% (51,2% al 31 dicembre 2023) in conseguenza principalmente della realizzazione del programma di derisking; includendo i titoli deteriorati coperti da GACS, la copertura è pari al38,0% (44,1% a fine 2023)., con LCR al 158,4% e NSFR > 100%.