OTB, Serge Brunschwig nuovo CEO di Jil Sander e Chief Strategy Officer del Gruppo

(Teleborsa) -, il Gruppo che fa capo a Renzo Rosso, ha annunciato la nomina diqualee Chief Strategy Officer del Gruppo OTB. Il manager assumerà gli incarichi dal 5 febbraio 2025 e riporterà al CEO del Gruppo OTB, Ubaldo Minelli."Siamo felici di accogliere Serge Brunschwig nel nostro Gruppo - ha dichiaratodel Gruppo OTB - Nel suo ruolo di CEO di Jil Sander, Serge avrà l'obiettivo di elevare ulteriormente il posizionamento di questo marchio dal potenziale inestimabile, guidandone con cura e lungimiranza il percorso di sviluppo. Grazie alla sua esperienza e visione internazionale, contribuirà alla definizione di un percorso strategico ancora più ambizioso per OTB".Serge Brunschwig vanta una. Entrato innel 1995, negli anni ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse aziende del Gruppo. È stato Amministratore Delegato e Presidente di Fendi, Presidente di Dior Homme, COO di Christian Dior Couture e CEO di Celine, oltre ad aver rivestito importanti posizioni manageriali internazionali in Louis Vuitton e Sephora.