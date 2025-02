Sovraindebitamento, Cataldi (Giovani Commercialisti): "Bene introduzione Fondo esdebitazione: aiuto a cittadini in difficoltà"

(Teleborsa) -destinati a finanziare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento da parte di quei soggetti che non hanno neanche la disponibilità finanziaria minima per pagare le spese di accesso alla procedura, quali professionisti o spese fisse per contributo unificato, è una notizia che accogliamo con grande favore”. Lo ha affermatoa margine della presentazione del fondo in materia di sovraindebitamento istituito con un emendamento alla legge di bilancio a firma dell’onorevole Letizia Giorgianni (FDI), componente della Commissione Bilancio, che si è svolta presso la Camera dei deputati.Giorgianni ha sottolineato:ma impedisce che queste persone possano cadere nelle mani dell’usura o restino intrappolate in una c condizione di emarginazione economica e sociale”.“Valutiamo positivamente il merito sociale dell’iniziativa”, ha evidenziato Cataldi, affermando che. È un primo passo fondamentale, era importante introdurre il fondo e, qualora necessario, auspichiamo che nei prossimi anni ci sia la possibilità di aumentare le risorse finanziarie”.“In questo contesto, oltre a sostenere una funzione sociale fondamentale, lo strumento mira a, aggiungono Federico Giotti e Alessio Saraullo, vicepresidente econsigliere UNGDCEC, delegati alla materia.