Spreco alimentare, ISPRA: in Italia sprecati circa due terzi dell’energia alimentare prodotta

(Teleborsa) - Una quota compresa tra l'8% e il 10% dellesono associate alche non viene consumato. Lo ricordain occasione dellasottolineando che la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari è stata identificata come un mezzo essenziale per migliorare la sicurezza alimentare riducendo al contempo la pressione sulle risorse naturali.Oggi ISPRA ha pubblicato l’nella nuova base dati degli indicatori 2025. Iindicano che sono sprecati circa due terzi dell’energia alimentare prodotta. Da ciò si deduce che è prodotto il triplo di quanto mediamente è necessario e viene distribuito iniquamente e sprecato. In termini di kcal/persona/giorno c’è un aumento del 17% tra il 2015 e il 2021. A fronte di una riduzione della popolazione del 2,7% lo spreco del Paese (kcal/giorno) aumenta invece del 14%.Lo spreco edibile neglirappresenta la componente maggiore, circa due terzi dello spreco totale, con un'inefficienza del 77% nella conversione in derivati animali. La disponibilità diper il consumo aumenta del 19% fino a circa un terzo di quella complessiva, ben oltre quanto raccomandato dalle Organizzazioni internazionali di tutela della salute. Gli sprechi lungo la filiera tra produzione e consumo aumentano del 6%.Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 indicano di ridurre gli sprechi produttivi e dimezzare quelli nel consumo. Invece i primi crescono del 2%, i secondi aumentano del 9%. Una caloria ogni tre disponibili al consumo viene sprecata nelle fasi di vendita e alimentazione. Ogni 5 calorie consumate una è in eccesso rispetto ai fabbisogni medi raccomandati, con una forte crescita del 32%. In Italia, infatti, circa il 43% dellaè in sovrappeso o obesa. Principalmente per il consumo dia base di cereali, zuccheri, sali e grassi insaturi. Si può stimare che più di un italiano su due soffra gravi problemi nutrizionali (sovrappeso, malnutrizione, denutrizione) con probabilità di sviluppare tra l’altro cancro, diabete, danni cardiovascolari, sindromi metaboliche.L'dei sistemi alimentari è da sola pari all'intera(possibilità del territorio di rigenerare risorse e trasformare scarti). Lo spreco sistemico ne occupa più del 50% con impatti devastanti su biodiversità, acque, suoli, clima. Ciò in gran parte nelle fasi di produzione intensiva e importazione (60%) più che in quelle di consumo o smaltimento degli sprechi. Questi dati vanno incrociati con la progressiva concentrazione della produzione a grande scala, l’abbandono agricolo, l'artificializzazione di suoli e metodi colturali.Laè intaccata poiché il tasso di auto-approvvigionamento è sotto l'80%, addirittura circa il 50% considerando gli input per allevamenti. Lesono soprattutto olio di palma e frumento, soia e mais per mangimi, ma ormai anche frutta e verdura in parte non trascurabile. Da notare che produzione e fornitura aumentano ancora proprio grazie alle importazioni industriali, altrimenti sono da considerare in contrazione.Di converso, rispetto ai sistemi convenzionali, si osserva un miglior uso delle risorse e una riduzione media degli sprechi del 67% nei(per es. mercati locali degli agricoltori bio). Fino al 90% in meno in reti agroecologiche, locali, mutuali, a piccola scala, per es. in CSA -agricolture supportate da comunità- o Gruppi di Acquisto Solidali. Questeprevengono strutturalmente sprechi e impatti, come ampiamente descritto da ISPRA. Purtroppo solo il 3% circa dell'alimentazione riesce a passare stabilmente dalle, nonostante incontrino elevata preferenza da parte della popolazione.