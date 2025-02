Fondazione Diasorin accreditata come Ente formatore dal Ministero dell'Istruzione

(Teleborsa) -è lieta di annunciare di aver ottenuto l’accreditamento come Ente formatore presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a conferma della qualità e dell’efficacia delle iniziative svolte nel campo della formazione scientifica.Il riconoscimento ha validità per il triennio a partire dall’anno scolastico in corso fino a quello 2026/2027 e certifica il valore dei percorsi formativi promossi dalla Fondazione per studenti e docenti. Costituita nel 2020,è un ente senza scopo di lucro che opera nei settori dell’educazione, istruzione e formazione per supportare i giovani talenti e promuovere la cultura scientifica.L’accreditamento ministeriale testimonia la qualità della proposta formativa della Fondazione, come i progetti:, concorso nazionale che valorizza il laboratorio come strumento per l’apprendimento del metodo scientifico,, percorso di formazione per docenti,, programma di orientamento alle carriere scientifiche in collaborazione con la Fondazione Telethon."Questo accreditamento rappresenta un traguardo significativo per la nostra Fondazione, ilda parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Da sempre crediamo nel valore della didattica laboratoriale e nel supporto agli insegnanti come leve fondamentali per avvicinare i giovani alla scienza. Essere riconosciuti come Ente formatore ci consente di rafforzare il nostro contributo al sistema educativo e di continuare a offrire percorsi formativi di qualità", ha commentatoGrazie a questo riconoscimento, la Fondazione Diasorin consolida il proprio impegno nel fornire opportunità formative qualificate, contribuendo alla crescita professionale degli insegnanti di scienze e all’orientamento scientifico delle nuove generazioni su tutto il territorio nazionale.