L’Europa corregge la rotta: l’80% delle imprese Ue esentate dalla tassa sulle emissioni di CO2 alla frontiera

(Teleborsa) - Più dell’80% delle aziende europee che potrebbero essere colpite dalla nuova tassa sulle emissioni di CO2 saranno esentate dalle riforme previste da Bruxelles. L’annuncio, seocndo quanto riporta l'Agenzia Energia Oltre, arriva direttamente dal Commissario Ue Wopke Hoekstra che al Financial Times ha detto di voler limitare il meccanismo di aggiustamento delle emissioni di carbonio alle frontiere (CBAM) ai maggiori importatori, risparmiando alla maggior parte delle imprese i costi di conformità e gli oneri, nell’ambito della spinta europea a ridurre la burocrazia e a stimolare la produttività.“Meno del 20% delle aziende che rientrano nel campo di applicazione sono responsabili di oltre il 95% delle emissioni dei prodotti – ha dichiarato Hoekstra a Ft -. Non si sminuisce l’importanza degli obiettivi climatici, ma è un modo per rendere la vita molto più facile a una vasta gamma di aziende in tutto il continente”. La mossa libererebbe infatti fino a 180.000 delle 200.000 aziende interessate dall’obbligo di conformità.Le aziende europee si sono lamentate della complicata e costosa compilazione dei moduli durante la fase sperimentale del CBAM, che mira a proteggere l’industria pesante dell’UE – un settore che già deve pagare per le sue emissioni di gas serra.Il CBAM obbliga gli importatori di sette settori, tra cui alluminio, acciaio, ferro e fertilizzanti, a comunicare il contenuto di carbonio dei loro prodotti. A partire dal prossimo anno dovranno pagare la differenza tra il prezzo di emissione del carbonio nell’Ue e quello del Paese in cui sono stati prodotti. Poiché pochi Paesi hanno programmi di scambio di emissioni di tipo europeo o calcolano il contenuto di carbonio, il sistema si è rivelato oneroso per gli importatori europei.Tanto che un rapporto di marzo ha rilevato che solo il 10% circa delle aziende tedesche e svedesi che dovevano comunicare le emissioni lo aveva fatto. “È di buon senso che se non si rientra nell’ambito di applicazione, allora non ha molto senso farvi compilare un sacco di scartoffie”, ha detto Hoekstra.Il sistema “world-first” è stato pesantemente attaccato da partner commerciali come gli Stati Uniti e l’India, le cui aziende potrebbero vedersi addebitare la tassa dagli importatori.D’altronde Bruxelles si è impegnata a ridurre la burocrazia del 25% – e del 35% per le piccole imprese – per stimolare la crescita economica e gli investimenti e colmare il crescente divario con Stati Uniti e Cina.Quest’anno Hoekstra effettuerà una revisione separata del CBAM, che si applica a cemento, alluminio, elettricità e idrogeno. Ma potrebbe essere esteso ad altri settori come il vetro, la ceramica, la pasta di legno, la carta e i prodotti chimici sfusi.L’industria siderurgica dal suo canto, sta facendo invece pressione per ottenere una maggiore protezione. E ha chiesto un’esenzione per i beni prodotti nell’Ue esportati al di fuori dell’Unione, lavorati all’estero e successivamente reimportati nell’Ue. Comprese le componenti in acciaio come travi e parti di aeromobili.