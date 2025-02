Tesla paga le velleità politiche di Musk: a picco vendite auto in UE

Tesla

(Teleborsa) -a causa delle ingerenze del suo fondatore Elon Musk nella politica europea, in particolar modo nella campagna elettorale tedesca.La big americana dell'auto elettrica ha registrato undelle vendite in Europa ad inizio anno:hanno riportatorispetto a gennaio 2024. Inle vendite sono colate a picco del. Anche peggio l'andamento degli affari in, dove le vendite sono cadute del. Non va meglio in, dove si registra una flessione a doppia cifra delLa performance pesantemente negativa registrata nel Vecchio Continente, secondo gli esperti, sarebbe da attribuire, oltre che alla ben nota crisi del settore auto, anche alle, che ha recentemente lanciato il movimento, volendo chiaramente alludere alla campagna di Donald Trump "Make America Great Again", sposata in pieno dal giovane imprenditore statunitense. A ciò si aggiunge, come la, dove Musk ha espresso più volte il suo pieno supporto al partito di estrema destra Afd, con posizioni talvolta oltranziste, mentre innon ha dissimulato la sua opposizione nei confronti del l Primo Ministro Keir Stamer. Di qui, ilcontro Musk e le sue aziende (da Tesla a Space X).Certamente, il deterioramento degli affari, conseguente alle ingerenze politiche di Musk,, che per ora non protestano. Ma un ulteriore peggioramento delle performance, conseguente anche all'assenza di Musk dalle vicende delle sue aziende, affidate ai suoi fedelissimi, potrebbe essere pagato a duro prezzo, innescando una, in un momento in cui lanon perdona.