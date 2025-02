UBS, tra gli imprenditori fiducia maggiore nei settori tech e industriale

(Teleborsa) -elevata tra glidel settore tech ed healthcare e industriale, minore per quelli del settore dei beni di consumo discrezionali e di prima necessità. È quanto emerge dal primodi, studio che illustra le attese degli imprenditori basato su un’indagine condotta su un campione di 156 imprenditori clienti di UBS e membri del suo network attivi in diversi settori economici, che rappresentano un fatturato annuale compressivo di circa 19,1 miliardi di dollari. Gli intervistati si sono detti comunque fiduciosi sull’outlook per il proprio settore di riferimento per i prossimi 12 mesi., gli imprenditori prevedono soprattutto investimenti in. Il 54% ritiene che l’azienda tipo del proprio settore di riferimento intenda investire nelle risorse umane nell’arco di 12 mesi. Quasi la metà (47%) degli imprenditori intervistati sostiene che un’azienda tipo attiva nel proprio settore di riferimento investirà nell’IT e/o nella trasformazione digitaleQuasi due terzi degli intervistati (62%) ritiene che l'offra le maggiori opportunità commerciali per i loro settori. In particolare, le aspettative sono elevate nei comparti della tecnologia e dell’healthcare, ma inferiori tra gli imprenditori del settore industriale.Su 12 mesi, gli imprenditori individuano nell’instabilità e/o nell’incertezza politica la principale fonte diper il proprio settore (53%), seguita dall’aumento della(42%) e da gravi(41%). Guardando ai prossimi 5 anni, il principale timore è rappresentata dalle, mentre gli imprenditori sono preoccupati anche per la politica e la geopolitica.