USA, licenziamenti in aumento del 28% a gennaio guidati dalla tecnologia

(Teleborsa) - I datori di lavoro con sede neglihanno annunciato, in aumento del 28% rispetto ai 38.792 annunciati un mese prima e in calo del 40% rispetto agli 82.307 tagli annunciati a gennaio 2024, secondo il rapporto di Challenger, Gray & Christmas.Questo è il totale di tagli di posti di lavoro più basso di gennaio dal, quando sono stati registrati 19.064 tagli per il mese. Quel mese è stato il totale più basso mai registrato da Challenger per gennaio."Gennaio è stato relativamente tranquillo in termini di annunci di tagli di posti di lavoro. Tuttavia, abbiamo, quindi sembra improbabile che questa calma duri", ha affermato Andrew Challenger, Senior Vice President di Challenger, Gray & Christmas.Laha guidato tutti i settori nell'attività di tagli di posti di lavoro a gennaio con 7.488, in aumento del 128% rispetto ai 3.287 tagli nel settore un mese prima. La tecnologia è stata il settore leader per i tagli di posti di lavoro dal 2022 e in quel periodo queste aziende hanno annunciato 406.679 licenziamenti, incluso il totale di gennaio."Le aziende tecnologiche stanno subendoe molte aziende tecnologiche di riferimento stanno discutendo iniziative di efficienza e produttività, il che significa che potrebbero arrivare ulteriori tagli", ha affermato Challenger.