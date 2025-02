Criptovalute, Gemini dei fratelli Winklevoss pensa all'IPO

(Teleborsa) -, la società che gestisce il noto exchange di criptovalute che, sta valutando l'avvio di un'. E' quanto anticipa un'indiscrezione di Bloomberg, secondo cui l'exchange starebbe attualmente discutendo con potenziali consulenti su una possibile quotazione. La decisione di procedere ad una IPO èe non è stata presa ancora la decisione finale.L'avvio diin borsa da parte di aziende del settore delle criptovalute ha subito ultimamentegrazie anche all’elezione del Presidente di, che ha mostrato un forte sostegno per il settore.sono diventati famosi a causa dellain merito alla proprietà del social network, ma si sono messi in luce anche durante la, per aver fatto unaper un importo superiore al limite consentito, che ha dato luogo al rimborso delle somme in eccesso., ma il progetto ha ritrovato slancio dopo l'elezione di Trump e per effetto dell'L’IPO offrirebbe a Gemini un, migliorando la liquidità dell’azienda e, in una fase di costante aumento della concorrenza, con possibilità di internazionalizzazione ulteriori per un gruppo che è già diversificato a livello geografico. Gemini impiega attualmente oltre 500 persone ed opera in varie parti del mondo: New York, Seattle, Singapore, Londra, Dublino e Gurgaon in India.Ladel settore, se da un lato ha "ufficializzato" l'ingresso di questo mercato nell'ambito della, attirando l'interesse degli investitori istituzionali, dall'altroalle società operanti nel settore, in gran parte startup, unoper adattarsi ad unada parte delle autorità, che implica anche un