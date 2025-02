(Teleborsa) - Nel mese di dicembre i consumi familiari in Giappone hanno registrato una decisa accelerazione, risultando in aumento del 2,3% su base mensile, dopo il +0,4% di novembre e contro attese per un calo dello 0,5%.Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al +2,7% dal -0,4% precedente e contro il -0,5% atteso.