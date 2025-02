Giorgetti rivendica linea prudenza: risparmi 2024 per finanziare altre misure

(Teleborsa) -derivanti dal miglioramento degli obiettivi per finanziare ulteriori misure. In linea con le nuove regole di bilancio, abbiamo messo da parte i risparmi ottenuti nel 2024 che in futuro, quando occorrerà, potremo eventualmente utilizzare". Lo ha detto il ministro dell'Economia,intervenendo all'inaugurazione dell'anno di studi della scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza."Il nostro Piano strutturale di bilancio di medio termine" ha sottolineato è" e "prevede un miglioramento della qualità della spesa pubblica, sempre più orientata agli investimenti e al sostegno all'economia.Con la perdita di competitività dell'Unione europea e la frenata dell'economia la gestione dei conti pubblici negli ultimi due anni si è svolta in un contesto "particolarmente difficile" e "ha proseguito il Titolare del Tesoro.arriva dal mercato dei cripto asset che è in rapida espansione grazie all'interconnessione tra il mondo finanziario e quello digitale che ha attivato gli appetiti della criminalità", ha osservato Giorgetti.