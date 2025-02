Popolare Sondrio in rally dopo offerta BPER. Fonti banca valtellinese: OPS non concordata

Banca Popolare Sondrio

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo in avvio di seduta per il titolodopo l'annuncio dell' offerta pubblica di scambio lanciata da, da 4,3 miliardi. L'offerta è finalizzata ad acquisire almeno una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale, ma BPER potrebbe accontentarsi anche di una quota oltre il 35%. Previste sinergie per 290 milioni.Le azioni della banca valtellinese balzano del 6,69% a 9,91 euro dopo aver raggiunto il top intraday a 9,98 euro, mentre perde terreno il titolo dell'istituto modenese con una flessione di oltre 5 punti percentuali. Nel frattempo,, azionista di entrambe le banche, registra un +1,12%.L'offerta pubblica di scambio lanciata da BPERcon la Banca Popolare di Sondrio. E' quanto si apprende da fonti vicine all'istituto valtellinese. Nei prossimi giorni sarà convocato un consiglio di amministrazione della banca guidata dall'AD Mario Alberto Pedranzini per le prime valutazioni.