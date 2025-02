UE autorizza creazione di joint venture da parte di Yunex, VVP e Ascendi

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, lada parte di Yunex della Germania, Via Verde Portugal (VVP) e Ascendi O&M, entrambe del Portogallo. La transazione riguarda principalmente il mercato per la concessione di concessioni autostradali a pedaggio e la distribuzione di apparecchiature di bordo.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che la joint venture hae data la limitata posizione di mercato combinata delle società derivante dalla transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.