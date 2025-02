Auto verso nuovi massimi con l'effetto dazi: fino a 3.000 euro in più

Volkswagen

Bmw

Stellantis

Michelin

Pirelli

Brembo

Eurogroup Laminations

(Teleborsa) - Ipotrebberogià messo a dura prova dalla crisi, alimentando una, che potrebbe risolversi in aumenti fino a 3.000 euro su alcuni modelli. E' l'allarme lanciato da Federcarrozzieri, in seguito alle nuove tariffe annunciate e poi sospese per 30 giorni dal leader statunitense, che sta valutando di imporre anche a dazi del 25% su acciaio ed alluminio.Secondo le proiezioni elaborate dall'associazione che rappresenta il comparto delle carrozzerie, anche nel caso in cui i dazi non dovessero essere imposti all’Europa, ma solo nei confronti di Messico e Canada, le case automobilistiche di tutto il mondo subirebbero une perdite economiche. Questo perché sono molteplici i marchi che producono automobili nei due paesi colpiti da Trump:. Il Messico, dove si producono ogni anno 3,5 milioni di autovetture, è il più grande paese di origine per le auto vendute dal gruppo Volkswagen negli Usa (il 44% delle vendite totali nel 2024), e il secondo per le auto destinate agli Usa di Stellantis (40% tra Canada e Messico), Nissan (31%), Mazda (23%), Honda (13%).Ne conseguirebbe undi Volkswagen pari a circa 8 miliardi di euro e di Stellantis pari a 16 miliardi, con unaper le case automobilistiche. Ad essere colpita anche tutta la filiera della componentistica – rivela Federcarrozzieri – I dazi si applicherebbero infatti anche adi sicurezza (prodotti da Autoliv),),(Yanfeng),), componenti per).Questa situazione avrà ovviamente, per i quali si prospettanosu alcuni modelli. Ipotizzando un rincaro dei listini delle auto del 10%, secondo Federcarrozzieri, i prezzi dei modelli base più venduti in Italia subirebbero le seguenti variazioni: Fiat Panda (ibrida) + 1.595 euro, Jeep Avenger (benzina) +2.475 euro, Citroen C3 (benzina) + 1.524 euro, Toyota Yaris Cross (ibrida) + 2.865 euro, Peugeot 208 (ibrida) +2.422 euro, Toyota Yaris (ibrida) +2.455 euro, Lancia Ypsilon (ibrida) +2-390 euro, Volkswagen T-Roc (benzina) +3.035 euro.Anche per il Codacons unaitaliani, a causa di eventuali dazi fra USA ed Unione Europea. L’Italia importa ogni anno dagli Stati Uniti prodotti per un controvalore di circa 25,2 miliardi di euro. Importante anche il valore delle: fra prodottil’Italia importa ogni anno quasidi euro dalle aziende americane, valore simile (1,41 miliardi) per, 4,3 miliardi vale l’import di prodotti e, mentre pere per la casa la spesa ammonta a mezzo miliardo di euro e le importazioni di prodotti insfiorano i 350 milioni di euro.Si prospettanocome rossetti, cipria e numerosi cosmetici prodotti negli Stati Uniti e largamente utilizzati in Italia. Tra i prodotti che l’Italia importa dagli Stati Uniti figurano infatti ketchup, formaggio cheddar, noccioline, cotone, patate americane, salmone, noci, pompelmi, vaniglia, frumento, tabacco, cacao, cioccolato, succhi di agrumi, vodka, rum,ma anche trattori,ricambi per biciclette, giochi per bambini, per non parlare di famosie dell’iconica moto Harley Davidson.