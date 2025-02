Banca CF+ acquista ramo d'azienda di BE Holding per rafforzarsi nei crediti fiscali

(Teleborsa) -, challenger bank specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazioni performing o re-performing, rafforza la propria posizione nel settore dei crediti fiscali tramite l'(Gruppo BE Holding/ex BE Finance), afferente all'attività di origination di crediti o portafogli divantati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.L'operazione rappresenta ilda Banca CF+ (all'epoca Credito Fondiario) con BE Finance e Marco Quaglierini (già Managing Director e Founder del Gruppo BE Holding/BE Finance), che già nel corso del 2020 ha portato all'acquisizione di BE Credit Management, realtà del Gruppo BE Finance dedicata alla valutazione e gestione di crediti fiscali, fusa per incorporazione in Banca CF+ a fine 2022.Con l'acquisto del ramo, di cui non sono stati diffusi i dettagli finanziari, Banca CF+ ha internalizzato l'intero processo relativo all'acquisto e alla gestione dei crediti d'imposta. Contestualmente all'acquisto del Ramo,, andando ad assumere l'incarico di Responsabile della business unit Tax Credits.“Questa operazione - commentadi Banca CF+ - ci permette di supportare in maniera sempre più concreta il tessuto imprenditoriale italiano anche attraverso l'acquisito dei crediti fiscali, operatività che si affianca alla nostra offerta di soluzioni di finanziamento per le PMI Italiane, grazie alla competenza di un operatore specializzato come Be Finance. Grazie a questa acquisizione, finanzieremo le imprese italiane per 300 milioni circa entro fine 2025 e puntiamo a superare il miliardo di euro nei prossimi 3 anni".