Borse asiatiche miste, inflazione cinese al massimo in cinque mesi a gennaio

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori rivolta alle crescenti tensioni commerciali. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto domenica che stava pianificando di annunciare un dazio generale del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio lunedì.Sul fronte macroeconomico, l'è salita al massimo degli ultimi cinque mesi a gennaio, sulla scia della maggiore spesa in vista del capodanno lunare, hanno rivelato i dati pubblicati domenica dall'Ufficio nazionale di statistica. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,7% su base mensile e dello 0,5% su base annua a gennaio. L'indice deiè invece sceso del 2,3% rispetto all'anno precedente a gennaio.Chiude intorno alla parità la Borsa di, con ilche mostra con un +0,04%, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,51%. Bene anche, con un +0,61%.Effervescente(+1,71%); pressoché invariato(-0,03%).In lieve ribasso(-0,84%); sulla stessa linea, in frazionale calo(-0,37%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,40%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,14%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,08%.Il rendimento dell'tratta 1,32%, mentre il rendimento delè pari 1,62%.