Borse europee poco mosse, a Milano salgono Iveco e Telecom Italia

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. L'attenzione rimane sull'escalation delle tensioni commerciali, con il presidente USA Donald Trump che ha annunciato ieri nuovi dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, oltre ai dazi già presenti sui metalli. Sul fronte macroeconomico, è, secondo l' ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,033. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,44%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,07%), raggiunge 71,76 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +110 punti base, con ilche si posiziona al 3,46%.piatta, che tiene la parità, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,31%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 39.354 punti. In frazionale progresso il(+0,38%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,46%).di Milano, troviamo(+2,38% - nuovi massimi storici questa mattina dopo il balzo di venerdì su scorporo difesa),(+1,87%),(+1,70% - indiscrezioni di un interesse da parte di Iliad ad una possibile combinazione con TIM e sul fondoche avrebbe avviato trattative per acquisire la quota di, oltre la fatto chestarebbe valutando una possibile partnership con un investimento azionario nella società) e(+1,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,48%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,17%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,24%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.del FTSE MidCap,(+2,99%),(+1,20%),(+1,15%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,05%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,89%. Tentenna, che cede lo 0,76%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.