BP, Elliott costruisce partecipazione per spingere misure trasformative

BP

(Teleborsa) -, uno dei più influenti investitori attivisti al mondo, hain, colosso energetico britannico. Lo hanno scritto nel weekend Bloomberg e Reuters, citando persone a conoscenza della questione, e sottolineando che la major petrolifera sta lottando per riconquistare la fiducia degli investitori e invertire anni di sottoperformance.Il fondo attivista sta cercando di aumentare il valore per gli azionisti spingendo la società a, secondo le indiscrezioni, che non hanno indicato l'entità esatta della quota.BP è, mentre i suoi rivali Shell ed Exxon Mobil sono aumentati di almeno il 30%.La scorsa settimana BP ha detto di voler vendere un sito di raffinazione in Germania, mentre il capo dell'azienda prosegue con i piani di riduzione dei costi aziendali di almeno 2 miliardi di dollari entro la fine del 2026. BP presenterà i