Digitouch sale al 100% di Mobilesoft prima del previsto per rafforzarsi nel martech

DigiTouch

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha accelerato il processodi acquisizione di Mobilesoft, perfezionando l'acquisizione del residuo 40% della società, specializzata nello sviluppo di soluzioni mobile app e payment avanzate.L'operazione, che prevedeva originariamente l'acquisto del restante 40% di Mobilesoft indopo aver acquisito il 60% per 3,6 milioni di euro nel corso del 2023, è stata "finalizzata in tempi record grazie alla forte sinergia tra le due aziende e alla chiara visione strategica di crescita condivisa", si legge in una nota.Ilriconosciuto per il 40% del capitale sociale di Mobilesoft è di 2,4 milioni di euro, di cui 1,9 milioni di euro corrisposti in data odierna e i residui 0,5 milioni di euro da corrispondere il 30 giugno 2027. Tramite l'accordo odierno viene meno la struttura di earn out inizialmente prevista dal contratto di acquisizione.L'operazione di acquisizione è stata perfezionata ricorrendo ad unaper 2,4 milioni di euro erogata dalla Banca Popolare di Milano nel dicembre 2024.Mobilesoft ha contribuito in modo importante ai risultati del Gruppo Digitouch - che verranno licenziati a livello di Gruppo nel prossimo Consiglio di Amministrazione di fine marzo - apportandonel 2024 per circa 6,7 milioni di euro con unnormalizzato di circa 1,3 milioni di euro.