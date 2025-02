Generali, Nagel (Mediobanca): provvederemo ad agire con nostra lista per CdA

Generali

Mediobanca

(Teleborsa) - "E' verosimile che noi dovremo presentare una lista" per il rinnovo del CdA di. Lo ha indicato l'in una call con i giornalisti ricordando gli obiettivi della banca, il primo dei quali è "tutelare il nostro investimento". Ma "guardiamo con interessa a presentare una lista anche per un secondo motivo, perché se non siamo rappresentanti nel CdA non possiamo consolidare il risultato di Generali ad equity", ha spiegato il top manager."Avremmo preferito che avesse potuto farlo il CdA della compagnia: succede in tutto il mondo, da noi no. Ce ne rammarichiamo".