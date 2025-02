Giustizia, AIGA presenta le proposte per la Riforma del patrocinio a spese dello Stato

(Teleborsa) - È in programmaalle ore 10:00 presso la Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei Deputati “Nilde Iotti” (via del Seminario 76, Roma) il convegno “”, organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati.Interverranno per aprire i lavori, presidente nazionale AIGA, Annarita Patriarca, Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Mario Scialla, coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, Anna Coppola, segretario nazionale AIGA.Seguirà unasulledell’AIGA con i parlamentari Marta Schifone (Commissione Lavoro, Camera dei Deputati), Jacopo Morrone (Commissione Giustizia, Camera dei Deputati), Devis Dori (Commissione Giustizia, Camera dei Deputati), Anna Rossomando (Commissione Giustizia, Senato della Repubblica), Ada Lopreiato (Commissione Giustizia, Senato della Repubblica), Erika Stefani (Commissione Giustizia, Senato della Repubblica), Maurizio Gasparri (Commissione Giustizia, Senato della Repubblica – Video intervento), Davide Bellomo (Commissione Giustizia, Camera dei Deputati) e Andrea Pellicini (Commissione Giustizia, Camera dei Deputati).di Giuseppe Mandarino, coordinatore del Dipartimento Spese di Giustizia AIGA. Modera Gaetano Fontana, coordinatore del Dipartimento Giunta Nazionale Rapporti con il Parlamento dell'AIGA., presidente nazionale AIGA, afferma: “Le nostre proposte vanno nella direzione di una riforma organica in materia di spese di giustizia e di pagamento del compenso per i difensori ammessi al patrocinio a spese dello stato, che possa finalmente far fronte alle numerose criticità registrate che vanificano l'effettività sostanziale dell'istituto e si riverberano in modo negativo sui professionisti”.