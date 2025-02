Kaspersky, Cybersecurity: le sfide di grandi aziende e PMI

(Teleborsa) - L’dievidenzia un divario significativo nella. Le prime dispongono di un numero maggiore di soluzioni e specialisti IT, beneficiando di economie di scala, mentre le PMI affrontano costi più elevati e risorse limitate nella lotta contro la criminalità informatica.Secondo il rapporto,Tuttavia, affrontano sfide critiche come la carenza di professionisti qualificati, la duplicazione dei dati tra sistemi e la difficoltà di correlare informazioni di sicurezza, aumentando il rischio di attacchi avanzati (APT). Kaspersky suggerisce di potenziare le infrastrutture di sicurezza con soluzioni Extended Detection and Response (XDR) per migliorare la gestione delle minacce.Le PMI, invece, dispongono mediamente di nove soluzioni di sicurezza e solo quattro specialisti, spesso privi di strumenti avanzati. Le risorse limitate rendono difficile la formazione continua e l’applicazione di strategie di sicurezza efficaci. Per affrontare queste sfide,e di ioltre aper ridurre le vulnerabilità legate al fattore umano.Sempre secondo il rapporto, mentre le grandi aziende possono sfruttare economie di scala, leper ottimizzare le proprie risorse e proteggersi efficacemente dalle minacce informatiche.