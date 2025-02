Mercati europei in leggero rialzo con focus su tensioni commerciali

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

A2A

Inwit

Prysmian

Banca Popolare di Sondrio

Banco BPM

BPER

Poste Italiane

Juventus

Webuild

Carel Industries

Cementir

Ferragamo

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. L'attenzione rimane sull'escalation delle tensioni commerciali, con il presidente USA Donald Trump che ha annunciato ieri nuovi dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, oltre ai dazi già presenti sui metalli.Sul fronte macroeconomico, oggi l'attenzione nel Vecchio Continente è sull', che darà la. Per il resto della settimana, il rilascio dei dati chiave sarà l'indice dei prezzi al consumo statunitense di gennaio, mentre l'attenzione negli Stati Uniti sarà anche rivolta alla testimonianza al Congresso del presidente della Fed Powell mercoledì e alle vendite al dettaglio statunitensi venerdì.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,032. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,17%. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 71,47 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +111 punti base, con ilche si attesta al 3,47%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,34%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 39.413 punti. In frazionale progresso il(+0,46%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,48%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,36%),(+0,85%),(+0,82%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,46%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,13%. Piccola perdita per, che scambia con un -1%. Tentenna, che cede lo 0,75%.di Milano,(+1,89%),(+1,87%),(+1,49%) e(+1,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,91%.