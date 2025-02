Nokia, Justin Hotard nuovo CEO dopo dimissioni Pekka Lundmark

Nokia

(Teleborsa) - Cambio al vertice per, multinazionale finlandese attiva nel campo delle telecomunicazioni. Il Presidente e Chief Executive Officer Pekka Lundmark ha informato il board che si dimetterà. Il board ha nominatocome, che inizierà nel suo nuovo ruolo il 1° aprile 2025.Hotard entra a far parte di Nokia con. Attualmente guida il Data Center & AI Group presso. Prima di questo ruolo, ha ricoperto diversi ruoli di leadership in grandi aziende tecnologiche, tra cuie NCR Corporation. Lavorerà presso la sede centrale di Nokia a Espoo, in Finlandia."Sono lieto di dare il benvenuto a Justin in Nokia. Ha una solida esperienza nell'accelerazione della crescita nelle aziende tecnologiche insieme a unaper la crescita futura di Nokia. Nelle sue precedenti posizioni e durante tutto il processo di selezione, ha dimostrato la visione strategica, la leadership e la mentalità di creazione di valore richieste per un CEO di Nokia", ha affermato Sari Baldauf, Chair del board di Nokia.Dopo aver, Pekka Lundmark ha deciso di dimettersi dai ruoli esecutivi e passare alla fase successiva della sua carriera."Voglio ringraziare Pekka per il suo significativo contributo a Nokia, se ne andrà con il nostro più alto rispetto - ha aggiunto Baldauf - La pianificazione per questa transizione di leadership è stata avviata quando Pekka ha indicato al Consiglio che avrebbe voluto prendere in considerazione l'idea die quando fosse stato identificato il successore giusto. Ora, entrambe queste condizioni sono state soddisfatte e ha deciso di dimettersi".