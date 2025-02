Rheinmetall, ordine per 26 milioni di euro da nuovo cliente in Asia

Rheinmetall

(Teleborsa) -, produttore tedesco di armi, si è assicurato un. L'ordine iniziale riguarda una quantità "low six-figure" della pompa di raffreddamento ad alta tensione CWA2000 per l'uso in un'architettura basata su celle a combustibile da 800 V in piccoli furgoni, camion e centrali elettriche fisse.Le prestazioni e le dimensioni ridotte del prodotto sono stati i fattori decisivi nell'ordine, si legge in una nota. Lapresso lo stabilimento Hartha (Germania) e continuerà fino al 2031. Il contratto finora riguarda esclusivamente le pompe e non include ulteriori servizi. Un'ulteriore collaborazione è prevista nel prossimo futuro per lo sviluppo della prossima generazione di pompe di raffreddamento ad alta tensione.