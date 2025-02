Rifiuti batterie, Italia ferma al 37% della raccolta: target UE fissati al 63% entro il 2027

(Teleborsa) - Nel 2024,– Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei(RB) – ha gestito su tutto il territorio nazionaledi RB, in calo del 3% rispetto al 2023. Un dato che si posiziona ancora una volta all’interno di un contesto italiano in difficoltà sul fronte del raggiungimento deglifissati dall’che, nel caso delle pile portatili, ad esempio, è pari al 37% a fronte di undi raccolta fissato al 63% (da raggiungersi entro il 2027) dell’immesso sul mercato dei tre anni precedenti. L’, con il suo 37%, è inoltre molto al di sotto di altri importanti Paesi europei come Spagna (44,6%), Germania (50,7%) e Francia (56,8%).Si tratta, comunque, di dati significativi contando che i Rifiuti di Batterie rappresentano unper l’, ancor più nell’attuale contesto caratterizzato da una forte carenza di materie prime. Nel dettaglio, il corretto trattamento dei RB gestiti da Erion Energy in Italia ha permesso di riciclare: oltre 2.400 tonnellate di, pari al peso di 246 nuove batterie al piombo; più di 1.400 tonnellate di, equivalenti a più di 148.000 cerchioni di automobile; 427 tonnellate di, pari a quasi 75.000.000 di monete da 1 euro e 42 tonnellate di alluminio, pari a oltre 49.000 moka di caffè.Inoltre, grazie a una gestione virtuosa dei RB nel Paese, si è evitata l’in atmosfera di(corrispondenti a quelle assorbite in un anno da un bosco grande quasi quanto 170 campi da calcio); con un risparmio di oltre(pari al consumo elettrico annuo di circa 620 famiglie italiane costituite da 4 persone), e più di 993.000 m3 di acqua (pari al volume di quasi 400 piscine olimpioniche).“I dati mostrano chiaramente che il percorso da compiere è ancora lungo e che restano molte sfide da affrontare. È essenziale rafforzare le iniziative di sensibilizzazione e informazione oltre a sviluppare soluzioni concrete per incentivare la raccolta. Ciò sarà possibile solo grazie alla collaborazione di tutti gli attori della filiera con Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori – afferma, Direttore Generale di Erion Energy –. Per fortuna le nuove generazioni sembrano già essere un passo avanti. Grazie al progetto Energia al Cubo, negli ultimi anni abbiamo viaggiato in tutta Italia, incontrando migliaia di bambini e spiegando loro il valore di un gesto semplice ma cruciale per la salvaguardia del nostro Pianeta. Questo mi rende ottimista, perché nei loro occhi ho visto il potenziale per un vero cambiamento".Il progetto “” – iniziativa promossa dal Consorzio in partnership con i Produttori del Consorzio e con alcune municipalizzate per portare nelle case degli italiani le buone pratiche di raccolta delle pile portatili – rappresenta un esempio virtuoso di educazione delle nuove generazioni sull’importanza del corretto conferimento e del riciclo delle pile a fine vita.Nel 2024 il progetto ha coinvolto: Foggia, Pozzuoli (NA), Quartu Sant’Elena (CA), Roma e Verona, permettendo la raccolta di oltre 5.300 chilogrammi di batterie portatili esauste, evitando l’emissione in atmosfera di quasi 4.000 kg di CO2 e favorendo il risparmio di 10.940 kWh di energia e di 3.854 m3 di acqua.