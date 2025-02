Vino, Confagricoltura: no a nuove restrizioni UE, il settore va tutelato

(Teleborsa) - "I contenuti del recente documento della, il Beating Cancer (Beca), sono addiritturagià bocciato dall’Europarlamento". Ilcommenta così le proposte contenute nel documento della Commissione fortemente osteggiato dagli operatori che auspicavano un cambio di passo con la nuova legislatura UE."Per il settore vitivinicolo – prosegue Marchesini –, già alle prese con un periodo difficile per la minaccia dei dazi, il, un inasprimento delle misure è inaccettabile in questi termini"."Sia chiaro, non ci opponiamo ai principi ispiratori del Beca, ma i, derivante da pratiche agricole che arricchiscono i territori, elemento fortemente legato al concetto di dieta mediterranea patrimonio dell’umanità, e pertanto non può essere paragonato a una semplice bevanda alcolica", aggiunge il presidente della FNP.La Commissione europea sta invece preparando nuove misure che riguardano(ad esempio prezzi, tassazione e acquisti transfrontalieri), l'informazione ai consumatori e la regolamentazione della pubblicità degli alcolici.Secondo la Commissione,, così come le avvertenze sanitarie sulle etichette delle bottiglie, comprese quelle di vino., insieme alla filiera, si appella pertanto agli europarlamentari italiani perle discussioni su un documento che va contro un settore vitale per l’economia italiana ed europea.