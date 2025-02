BP, utili a picco nel 2024, rivede la guidance

BP

(Teleborsa) -chiude il 2024 come un anno da dimenticare. Nell'esercizio, infatti, il colosso petrolifero britannico ha registrato un utile RC (replacemente cost) di 750 milioni di dollari contro i 16,2 miliardi di dollari riportati nel 2023, riflettendo una perdita di 1,9 miliardi nel solo quarto trimestre 2024 rispetto a un utile di 1,5 miliardi nello stesso periodo dell'anno prima.Su base underlying, il gruppo ha registrato un utile RC di 8,9 miliardi di dollari nel 2024 in calo dai 13,8 miliardi di dollari nel 2023."Ora prevediamo di reimpostare radicalmente la nostra strategia ed ottenere miglioramenti nelle prestazioni", ha affermato l'BP ha fatto sapere di voler effettuare un riacquisto di azioni proprie per 1,75 miliardi di dollari prima della pubblicazione dei risultati del primo trimestre.In occasione dell'aggiornamento ai mercati previsto per il 26 febbraio, la società rivedrà la guidance finanziaria, comprese le aspettative per i riacquisti di azioni proprie nel 2025 e le spese in conto capitale.Appiattita la performance del titoloche tratta con un modesto -0,13%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,61%, rispetto a +2,06% del).Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,686 sterline. Rischio di discesa fino a 4,617 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,756.