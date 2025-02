Mediobanca, Jefferies conferma HOLD con TP di 15 euro

Mediobanca

(Teleborsa) -ha registrato un utile netto superiore alle aspettative dell'8%, grazie alle forti commissioni della divisione CIB. La guidance sull'EPS per l'anno in questione è stata confermata (crescita del 6/8% su base annua), ma la banca ha migliorato gli obiettivi per il 2026 (4 miliardi per i ricavi e 1,4 miliardi pe l'utile), che includono un divario con il consensus sull'EPS superiore al 4% ( 1,62-1,64 euro contro 1,58 euro del consensus).E' quanto sottolinea un report di Jefferies in una nota a seguito della pubblicazione dei risultati 2024. La banca d'affari conferma un giudizio HOLD sul titolo Mediobanca ed reitera un Target Price di 15 euro, che offre uno sconto del 9% sull'attuale quotazione.