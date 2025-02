Travelers, contraccolpo da 1,7 miliardi di dollari per incendi in California

Travelers

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie di assicurazioni statunitensi, ha annunciato che la stima preliminare delledel gennaio 2025 è diprima delle imposte (1,3 miliardi di dollari dopo le imposte). La stima preliminare include le perdite dai segmenti personali e commerciali, tra cui la quota di azioni Fidelis, nonché le valutazioni stimate del California FAIR Plan e i recuperi dalla riassicurazione."In momenti come questi, le azioni parlano più delle parole - ha affermato il- Come azienda profondamente radicata nelle comunità in cui operiamo,di cui i nostri clienti e vicini hanno bisogno per riprendersi e ricostruire. Esprimiamo inoltre il nostro più sentito apprezzamento ai primi soccorritori e alle organizzazioni di soccorso che lavorano instancabilmente per aiutare le persone colpite da questa tragedia, nonché ai nostri professionisti addetti ai sinistri, che si impegnano costantemente al massimo per mantenere la Travelers Promise nei confronti dei nostri clienti e partner di distribuzione".