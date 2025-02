Unicredit, Orcel: nostra performance non sarebbe possibile senza supporto di tutti i nostri stakeholder

(Teleborsa) - "La nostra performance non sarebbe possibile senza il continuo supporto di tutti i nostri stakeholder, ha dettoaprendo la conference call sui risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2024 del gruppo bancario di Piazza Gae Aulenti."Abbiamo semplificato e razionalizzato i nostri processi organizzativi e il nostro modo di lavorare, abbiamo ripristinato la fiducia e l'empowerment tra le nostre 13 banche e, i nostri dipendenti, che si uniscono tutti come un unico gruppo", ha detto il CEO. "Le azioni intraprese, mettendo sempre al centro il nostro cliente, non solo hanno trasformato Unicredit in un'istituzione più forte e competitiva con i principali KPI finanziari, ma ci hanno anche messo su una traiettoria di successo continuo in futuro. Sebbene l'enfasi non cambierà,"., ha continuato Orcel. Il nostro risultato in alcune aree ha anche svelato l'entità del nostro risultato. Nonostante le pressioni inflazionistiche particolarmente significative nel nostro perimetro, abbiamo ridotto i costi di circa 1,7 miliardi, reinvestendo circa 1,4 miliardi per migliorare il nostro gruppo. Il rapporto costi/ricavi è sceso ulteriormente al 37,9 percento. Il nostro utile netto è più del doppio di quanto pianificato nel 2021, indipendentemente dalla definizione che si adotta".. I nostri ricavi sono aumentati concentrandoci sulla redditività piuttosto che sul volume nei segmenti di clientela scelti. Non solo riduciamo i costi assoluti di fronte all'inflazione, ma lo facciamo investendo per il nostro futuro e, aumentando il nostro fatturato"."Abbiamo fornito la distribuzione più generosa costruendo il nostro capitale in eccesso,".