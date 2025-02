Wall Street poco mossa con focus sull'audizione di Jerome Powell

Coca-Cola

(Teleborsa) -, con gli investitori che monitorano l'per avere informazioni sulla politica monetaria e sull'impatto dei dazi sull'inflazione della più grande economia del mondo. Domani Powell parlerà di nuovo alla Camera, sempre nell'ambito della sua audizione semestrale, quando saranno anche diffusi iSempre sul fronte della Fed, durante la giornata parleranno anche. Domani sono attesi gli interventi di Raphael Bostic e Christopher Waller.Per quanto riguarda leha registrato una trimestrale sopra le attese con ricavi annuali a 47 miliardi di dollari;ha messo a segno una trimestrale sopra le attese con un utile rettificato annuale a 4,9 miliardi di dollari;ha comunicato utili distribuibili sotto le attese e AUM a 441 miliardi di dollari;ha registrato ricavi in aumento a 8,9 miliardi di dollari nel 2024Sul sentiment degli investitori continuano a pesare le. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato doppi ordini esecutivi che impongonodel 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio, cancellando le precedenti eccezioni per alleati come Canada, Messico, Corea del Sud e altri che erano state messe in atto durante l'amministrazione Biden. Si cerca di capire ora se Trump darà seguito alla minaccia di imporre tariffe reciproche martedì o mercoledì.Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 44.387 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 6.054 punti. Poco sotto la parità il(-0,29%); sulla parità l'(-0,08%).