ALA vola in Borsa dopo un 2024 record. Per analisti forte visibilità

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, dopo la pubblicazione deidel 2024.Gli analisti di TP ICAP Midcap hanno commentato che "", registrando un fatturato di 290,8 milioni di euro (+24,5% anno su anno), superando le aspettative di 279,5 milioni di euro, insieme a un margine EBITDA record del 12,3% (rispetto all'11,9% previsto)."Con il titolo in calo di oltre il 7% dall'inizio dell'anno (prima del balzo odierno, ndr), vediamo un punto di ingresso interessante per un", commenta TP ICAP Midcap, ribadendo la raccomandazione Buy e un prezzo obiettivo di 25,8 euro per azione.A metà mattina spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 25,4 e successiva a quota 27,2. Supporto a 23,6.