ASSOBIBE: "Sugar tax, servono risposte urgenti per le imprese"

(Teleborsa) -, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia, accoglie positivamente l’interesse del Governo a trovare una soluzione per ovviare, evidenziando però la necessità di provvedimenti urgenti per bloccare la tassa a poche settimane dalla sua entrata in vigore."Accogliamo con favore l’impegno del Governo a, confermando la sua contrarietà a questa inutile follia. Ringraziamo Forza Italia per aver ascoltato la voce delle imprese, e tutti quei parlamentari ed esponenti del Governo che ci hanno ribadito la contrarietà a questa nuova tassa. Le aziende hanno bisogno di risposte adesso perché il tempo è quasi scaduto",commenta così la situazione di incertezza in cui si trova nuovamente il settore delle bevande analcoliche. Mancano poco meno di quattro mesi alla possibile entrata in vigore della tassa (prevista al primo luglio 2025) e le imprese attendono risposte definitive. "Questa esitazione non giova a tutte quelle aziende, ai loro dipendenti e alla filiera, che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Paese e che chiedono al legislatore certezze per pianificare investimenti e attività. Le imprese offrono totale disponibilità a illustrare alla Presidente del Consiglio la difficile situazione in cui si trova il comparto, piccolo ma orgoglioso rappresentante del Made in Italy alimentare", conclude Pierini.L’auspicio dell’associazione di categoria è che si possa instaurare un, affinché questa situazione possa essere superata e la produzione delle bevande possa continuare ad investire nella crescita dei prodotti tipici del nostro Paese.