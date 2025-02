CVS Health, l'utile cala meno delle attese nel quarto trimestre

CVS Health

(Teleborsa) -, colosso statunitense del mondo sanitario, ha chiuso ilpari a 97,7 miliardi di dollari, in aumento del 4,2% rispetto all'anno precedente. L'utile per azione di 1,30 dollari è diminuito da 1,58 dollari nell'anno precedente e l'utile per azione rettificato di 1,19 dollari è diminuito da 2,12 dollari nell'anno precedente (ma superiore alla stima media degli analisti di 93 centesimi), principalmente a causa di un calo nei risultati operativi del segmento Health Care Benefits, che riflette la continua pressione di utilizzo e l'impatto sfavorevole delle valutazioni Medicare Advantage per l'anno di pagamento 2024.I ricavi dell'sono aumentati a 372,8 miliardi di euro, in aumento del 4,2% rispetto all'anno precedente. L'utile per azione è stato di 3,66 dollari (vs 6,47 dollari nel 2023) e l'utile per azione rettificato è stato di 5,42 dollari (vs 8,74 dollari nel 2023). Il flusso di cassa generato dalle operazioni è stato di 9,1 miliardi di dollari.Laprevede: utile per azione da 4,58 a 4,83 dollari; utile per azione rettificato da 5,75 a 6,00 dollari; flusso di cassa dalle operazioni di circa 6,5 miliardi di dollari."Il nostro modello integrato ci consente di offrire in modo unico un'esperienza più semplice e connessa che fa risparmiare tempo, denaro e migliora la salute - ha commentato il- Abbiamo continuato a vedere una crescita in aree chiave della nostra attività, tra cui il segmento Pharmacy and Consumer Wellness, mentre affrontiamo le sfide di tutto il settore che hanno avuto un impatto sul nostro segmento Health Care Benefits. Grazie alla continua dedizione dei nostri colleghi, saremo posizionati per prestazioni elevate nel 2025, poiché forniremo semplicemente un'assistenza migliore ai consumatori, migliorando al contempo i risultati e riducendo i costi".