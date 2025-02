Monrif, Monti Riffeser supera 90% e integra corrispettivo. Verso delisting

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) - Il principale azionistaha acquistato complessive 2.861.040 azioni ordinarie Monrif, società quotata su Euronext Milan e attiva in qualità di holding nel settore editoriale, stampa, pubblicitario, dell'ospitalità e immobiliare, rappresentative del, a un prezzo per azione pari a 0,0540 euro.Monti Riffeser è diventata titolare di 126.915.249 azioni Monrif, rappresentative del 61,466% del capitale. Pertanto,con il medesimo (ADV Media,, Future e Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste) sono divenuti titolari di 184.441.896 azioni, pari al 89,326% del capitale, che sale alL'offerente dichiara chead assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie Monrif su Euronext Milan. Pertanto, si sono verificati i presupposti per l'adempimento dell'obbligo di acquisto. Le azioni ordinarie Monrif saranno revocate dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan.Dal momento che l'acquisto da parte di Monti Riffeser delle azioni Monrif è avvenuto dietro pagamento di un prezzo per azione pari a 0,0540 euro e tale prezzo è superiore al corrispettivo pari a 0,0500 pagato agli aderenti nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria, Monti Riffeser riconoscerà a coloro che hanno portato le proprie azioni Monrif in adesione all'offerta unrispetto al corrispettivo pari a 0,0040 euro per azione.