ALA, Equita incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+20%) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, confermando la".Il broker ha rivisto al rialzo le stime, ritenendo che l'(in primis ramp-up del jumbo contract die sviluppo del business di Sintersa che quest'anno avvierà anche il nuovo sito in Italia).Buy confermato per la: dall'esecuzione del contratto a lungo termine di Dassault (50 milioni di euro di fatturato entro il 2026 di cui oltre la metà ancora da generare); dallo sfruttamento delle sinergie di SCP Sintersa (che quest'anno aprirà il primo sito in Italia); dalla crescita in Nord America attraverso le nuove filiali; dai problemi finanziari di Incora (1 player mondiale) che potenzialmente apre nuove opportunità di business; dal crescente utilizzo dell'outsourcing nel mercato dell'aerospazio e difesa.