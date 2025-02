Assiom Forex, al via domani il 31° Congresso al Lingotto di Torino

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si apriranno domani pomeriggio i lavori delche si svolgerà nelle giornate delpresso ilL’evento avrà inizio doomani pomeriggio nelladel Centro Congressi Lingotto, con il, Presidente di Assiom Forex, cui seguirà il, Vice Direttrice Generale di Banca d’Italia, dal titolo "Un viaggio nel futuro del sistema finanziario".Seguirà il, moderato da(co-responsabile della Commissione Fintech di Assiom Forex). Fra i partecipanti(Responsabile Divisione Asset Managemente Amministratore delegato Eurizon Capital Sgr),(Senior Partner Be Shaping The Future part of Engineering Group),(Prorettore Politecnico di Milano),(Fondatore e Amministratore delegato iGenius).L’evento più atteso, in programmaè il tradizionalerivolto agli operatori dei mercati finanziari.Alle 10.45 ilporterà i saluti della città, che patrocina l’evento insieme alla Regione Piemonte. A seguire, faranno gli onori di casa anche, assessore al Bilancio della Regione Piemonte,, Presidente di Intesa Sanpaolo (Main Partner dell’evento) e, Presidente ASSIOM FOREX.Alle 14.55, moderati dal Direttore de Il Sole 24 Ore Radiocor Fabio Tamburini, si confronteranno in Auditorium su "Economia mondiale tra protezionismo e libero mercato"(Vice Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria),(Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo),(Presidente e Amministratore delegato Marcegaglia Holding),(Chief of IMI Corporate & Investment Banking Division, Intesa Sanpaolo), S(Presidente Poste italiane SpA).