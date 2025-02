BCE, Zani (Tendercapital): "Rafforzare competitività e mercato interno UE"

(Teleborsa) - "I dati diffusi nelconfermano un quadro didell’Unione Europea nel quarto trimestre del 2024, aggravato da una contrazione della produzione industriale del 2% su base annua. Le difficoltà legate alle, alla frammentazione dele all’aumento dei costi energetici, unite ai rischi per l’export derivanti dalla possibile introduzione di dazi USA, evidenziano la".E' quanto sottolinea, presidente di, player internazionale indipendente attivo nel settore dell'asset management, in seguito alla pubblicazione del bollettino economico della Banca Centrale Europea.Secondo Zani, "appare condivisibile il riferimento alla necessità divolte a rendere più efficiente la regolamentazione, migliorare la governance e modernizzare le infrastrutture". "Le proposte formulate neleuropea e quelle divanno nella, - afferma Zani - sottolineando l’importanza di un’azione sinergica tra politiche nazionali e un maggiore ruolo dell’UE. Le politiche economiche devono incentivare la crescita dellaattraverso il sostegno alle imprese, la diffusione della, il finanziamento deglie il supporto alla"."Nonostante le criticità, sembrano sussistere: ilnell’UE si mantiene solido, con un tasso di disoccupazione al 6,3% - sottolinea - mentre ladi interesse e una maggiore convenienza del credito potrebbero stimolare consumi e investimenti. In tale contesto, èda parte degli investitori, mantenendo un’attenzione costante sulle evoluzioni macroeconomiche e sulle politiche monetarie e fiscali".