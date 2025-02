doValue rimborsa bond da 300 milioni di euro

(Teleborsa) - doValue, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha fatto sapere che nella giornata si è verificata la Refinancing Condition legata alleemesse nel 2021 e rimborserà pertanto l’intero importo in linea capitale delle Notes ancora in circolazione, secondo i termini indicati nella Conditional Notice of Redemption, in data 13 febbraio 2025, che costituirà la “” ai fini della Conditional Notice of Redemption.Ilcorrisponde alla somma totale didell’importo capitale residuo delle Notes in circolazione, oltre gli interessi maturati e non pagati fino alla Optional Redemption Date (esclusa) ed eventuali Additional Amounts (se presenti).