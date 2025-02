Eventi e scadenze del 13 febbraio 2025

Lunedì 10/02/2025

Giovedì 13/02/2025

AirBnb

Baxter International

Gefran

Hertz Global Holdings

Hyatt Hotels

Moncler

Moody's

Motorola Solutions

Pdf Solutions

Recordati

Sony

Unipol

Wendy's

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio. Lunedì 10 interverrà la Presidente della BCE, Christine Lagarde- Bruxelles - La riunione dei ministri della Difesa della NATO sarà presieduta dal Segretario Generale Mark Rutte. Durante l'incontro, i ministri discuteranno sul rafforzamento della difesa dell'Alleanza, il sostegno all'Ucraina e la cooperazione multinazionale per la sicurezza collettiva- Bollettino Economico- Francoforte - L'evento, dedicato alle eccellenze delle piccole e medie imprese italiane quotate su Borsa Italiana, è organizzato da Intermonte in collaborazione con CF&B Communication. Il management delle società partecipanti avrà l'opportunità di incontrare un ampio parterre di investitori internazionali- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l'audizione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante il sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, con riguardo alla Terra dei fuochi11:00 -- Palazzo Montecitorio - Presentazione dei libri della Polizia di Stato della collana "Fecero la scelta giusta" alla presenza del Presidente Sergio Mattarella11:00 -- Rovato - Presentazione del primo treno a idrogeno italiano e del nuovo impianto di manutenzione e di rifornimento di idrogeno di Rovato, il primo in Italia. Saranno presenti, tra gli altri, Il presidente di FNM Andrea Gibelli, il presidente di FERROVIENORD Pier Antonio Rossetti, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli e il presidente di ALSTOM Michele Viale15:00 -- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in Senato18:00 -- Roma, Palazzo Borromeo, Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede - Ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del Concordato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana- Asta Medio-Lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31.12.2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: A seguito della riunione del C.d.A. è prevista una conference call/meeting con la comunità finanziaria - CDA: Approvazione dei risultati finanziari consolidati al 31 dicembre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call sui risultati preconsuntivi per l’anno 2024 alle ore 16.00 - CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi relativi all’esercizio 2024- Risultati di periodo- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2024- Risultati di periodo