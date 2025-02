San Valentino: Codacons segnala rincari record, spesa delle coppie supera i 2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Gli italiani che si apprestano a festeggiaredovranno mettere in conto u, al punto che la spesa delle coppie che decideranno di celebrare la festa del 14 febbraio. Lo afferma il, che segnala sensibili rialzi dei prezzi in alcuni comparti.Il record dei rincari spetta ai gioielli i cui prezzi, in base agli ultimi dati ufficiali dell’Istat, aumentano del +17,3% su anno – spiega il Codacons –immancabili come regalo di San Valentino, che proseguono la corsa al rialzo e aumentano del +9,2%. Non va meglio alle coppie che decideranno di trascorrere fuori casa il 14 febbraio: i pacchetti vacanza rincarano in media del 13,5%, i voli internazionali del 4,6% (+3,3% i nazionali), gli alberghi del 3%. Per i ristoranti le tariffe salgono in media del +3,1%, con la spesa complessiva per le cene romantiche che si attesterà attorno ai 300 milioni di euro, mentre per fiori e piante prezzi su in media del 2,3%.Tra regali, viaggi e cene al ristorante la spesa degli italiani per San Valentino supererà quest’anno quota 2 miliardi di euro,– stima il Codacons.