Wall Street contrastata. Atteso Trump sui dazi

(Teleborsa) - Avvio misto per la borsa di Wall Street, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 44.438 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.067 punti. Leggermente positivo il(+0,6%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,29%).Gli investitori hanno digerito la doccia fredda dellche ha accelerato al 3% alimentando i timori di un ulteriore rinvio del prossimo taglio dei tassi da parte della Fed traendo fiducia dai colloqui tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin, che hanno alimentato le prospettive di unaSul fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione sono aumentati, a gennaio, più delle attese degli analisti, mentre le richieste per i sussidi alla disoccupazione sono scesi più del previsto.