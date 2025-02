A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,77%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 6.115 punti. Sale il(+1,43%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+1,11%).Gli investitori hanno digerito la doccia fredda dell’inflazione americana che ha accelerato al 3% alimentando i timori di un ulteriore rinvio del prossimo taglio dei tassi da parte della Fed traendo fiducia dai colloqui tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin, che hanno alimentato le prospettive di una fine della guerra in Ucraina.Sul fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione sono aumentati, a gennaio, più delle attese degli analisti, mentre le richieste per i sussidi alla disoccupazione sono scesi più del previsto.(+1,71%),(+1,60%) e(+1,52%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+7,34%),(+2,09%),(+1,97%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,46%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,82%),(+7,34%),(+5,90%) e(+4,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -32,98%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,82%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,73%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,9%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%).